11:45 | 4.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині вантажівка збила пішохода

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 3 грудня перед в’їздом в місто Копичинці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. 

У ході перевірки стало відомо, що близько 4:20 водій автопоїзда  MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, допустив наїзд на пішохода. Потерпілий – житель села Котівка 1959 року народження. Чоловік переходив дорогу у забороненому місці. 

Його з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *