На Тернопільщині вантажівка збила пішохода

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 3 грудня перед в’їздом в місто Копичинці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції.



У ході перевірки стало відомо, що близько 4:20 водій автопоїзда MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, допустив наїзд на пішохода. Потерпілий – житель села Котівка 1959 року народження. Чоловік переходив дорогу у забороненому місці.



Його з численними травмами та переломами госпіталізували до лікарні. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



За даним фактом триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

