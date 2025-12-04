За позовом Кременецької окружної прокуратури міськраду зобов’язано укласти охоронний договір щодо історичної пам’ятки

Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду задоволено позов керівника Кременецької окружної прокуратури в інтересах держави до Кременецької міської ради про зобов’язання укласти охоронний договір на пам’ятку історії місцевого значення. Йдеться про Єврейське кладовище XVI-XX ст. на вул. Джерельній-Крейдяній в м. Кременці, охоронний №3000-Тр, пам’ятка внесена до Державного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини України наказом Міністерства культури України №2462 від 14.01.2021.