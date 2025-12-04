У Тернополі збирають теплі речі і смаколики для захисників

У Тернополі триває благодійна ініціатива зі збору теплих речей і смаколиків для українських військових. Туристично-інформаційний центр міста організував цей збір, щоб кожен тернополянин міг долучитися до доброї справи.

Мешканців закликають до 23 грудня приносити шкарпетки, рукавички, шапки, балаклави, каву, чай, солодощі та грілки. Усі зібрані речі передадуть на передову, аби підтримати наших захисників.

Принести подарунки можна до «Казкової резиденції» на Театральному майдані (трикутний будиночок біля драматичного театру) у п’ятницю, суботу та неділю. Також речі приймають щодня в офісі Туристично-інформаційного центру за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2.

Організатори закликають не залишатися осторонь: кожен внесок – це частинка тепла для українських героїв.