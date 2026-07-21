На Тернопільщині у ДТП травмувався 16-річний мотоцикліст

На Чортківщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмувався неповнолітній водій мотоцикла.

Повідомлення про аварію надійшло до чергової частини Чортківського районного управління поліції 20 липня о 15:14. Жителька села Бичківці повідомила, що неподалік населеного пункту сталася ДТП за участю мотоцикліста.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що близько 13:00 місцевий житель 2010 року народження рухався польовою дорогою на мотоциклі KOVI. Під час руху хлопець потрапив у аварію та отримав тілесні ушкодження.

Потерпілому надали медичну допомогу. Госпіталізація не знадобилася.

Наразі поліцейські з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

У поліції вкотре наголошують: керування мотоциклами, мопедами чи електросамокатами неповнолітніми становить серйозну небезпеку як для самих дітей, так і для інших учасників дорожнього руху.

Правоохоронці закликають батьків відповідально ставитися до придбання мототехніки дітям та допускати їх до керування транспортними засобами лише після досягнення встановленого законом віку, проходження навчання та за наявності відповідного захисного спорядження.