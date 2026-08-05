«Щодня надходять скарги»: у громаді під Тернополем просять поліцію посилити контроль за мотоциклістами

Голова Великогаївської громади Олег Кохман повторно звернувся до поліції з офіційним запитом через порушення правил дорожнього руху мотоциклістами та надмірний шум, на який скаржаться жителі населених пунктів громади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами посадовця, до сільської ради щодня надходять звернення від мешканців, які скаржаться на гучний звук мотоциклів.

«Щодня надходять скарги від жителів сіл Великогаївської громади про надмірно різкий звук, який травмує людей, лякає маленьких дітей, змушує здригатися наших літніх жителів та військових, які повернулися з фронту», – зазначив Олег Кохман.

Він також звернувся до батьків із закликом не допускати, щоб діти керували мотоциклами без глушників та без посвідчення водія.

За словами голови громади, саме батьки можуть запобігти небезпечній поведінці дітей на дорогах та уникнути ситуацій, коли поліція буде змушена вилучати двоколісний транспорт.

«Не чекайте, поки станеться трагедія чи поліція вилучить двоколісний транспорт вашої дитини. Поговоріть з дітьми сьогодні», – закликав він.