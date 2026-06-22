Почаївську лавру перевірять на зв’язки з Росією: ДЕСС розпочинає дослідження

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) розпочне дослідження щодо можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

Як повідомили у ДЕСС, 24 червня 2026 року до роботи приступить спеціальна дослідницька група, створена відповідно до наказу від 19 червня 2026 року № Н-106/11.

Дослідження проводитиметься відповідно до вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та затвердженого порядку перевірки релігійних організацій на наявність ознак афілійованості з іноземними релігійними структурами, діяльність яких заборонена в Україні.

У ДЕСС наголосили, що діятимуть виключно в межах чинного законодавства та з дотриманням принципу свободи віросповідання. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування забороненим структурам будуть ретельно вивчені, а результати перевірки обіцяють оприлюднити.

Нагадаємо, у травні 2025 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок проведення таких досліджень, а також механізм перевірки фактів використання релійгійних організацій для пропаганди ідеології «русского міра».

У липні 2025 року Держетнополітики заявила про виявлення ознак афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Згодом, у серпні того ж року, служба офіційно визнала УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

У жовтні 2025 року аналогічні ознаки були виявлені щодо Корецького монастиря, а у травні 2026 року ДЕСС визнала афілійованим із РПЦ монастир «Голосіївська пустинь» УПЦ (МП).

Наразі дослідження щодо Почаївської лаври лише розпочинається, а остаточні висновки будуть зроблені після завершення перевірки.