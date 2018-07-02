Деталі Тернополя. Що нагадує про 1912 рік у місті?

Чому саме цей рік? Тому, що він був “врожайним” на кам’яниці. Багато будинків на Руській зведені саме тоді, а ще окремі на Валовій, Острозького, Сагайдачного та інших вулицях. Але йдеться навіть не про те, коли вони зведені, як про те, що вони, народжені того року, донині збереглись. Тому, розглядаючи їхні екстер’єри чи інтер’єри, торкаєшся доби.

Ось частина декоративних граток дверей будинку на Валовій, 6. Мені частина їхнього візерунку нагадує літеру «Т» — одна вгорі, внизу – дзеркальне відображення. Оці квіткові кахлі (одні з улюблених) — із Руської, 31. А добре відоме дахове вікно у формі серця — з будинку номер 37 на тій же вулиці. А як же без балясин? — їх розглянемо у наступній, 39 кам’яниці. Оцю ліпнину побачите на будинкові номер 9 по вулиці Сагайдачного.

Анна Золотнюк.