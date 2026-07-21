Подвійне горе для родини: у день прощання із захисником помер його батько

Трагічна звістка сколихнула Чортківську громаду. У день, коли до рідного міста привезли тіло загиблого військового Сергія Ємельнова, відійшов у вічність його батько.

Про це повідомив священник Володимир Заболотний, який провів воїна в останню земну дорогу.

«Не знаємо, який сон снився Твоєму батькові, котрий в день, коли Тебе привезли до рідного дому, відійшов до вічності, але в тому сні напевне було НЕБО», – написав отець Володимир.

У своєму дописі священник назвав Сергія Ємельнова людиною, яка вміла бути «гарним вогнем» — зігрівати, світити та боротися з ворогом.

Нагадаємо, серце підполковника Збройних сил України Сергія Ємельнова перестало битися 17 липня.

На початку повномасштабного вторгнення офіцер очолював Чортківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а згодом продовжив службу в одній із військових частин у зоні бойових дій.

У громаді Сергія Ємельнова згадують як відданого захисника України, професійного офіцера та людину, яка користувалася авторитетом серед побратимів і земляків.