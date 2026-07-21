У Кременці відкрили персональну виставку художника Любомира Мартинюка

У Кременецькому краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку сучасного українського художника Любомира Мартинюка. Експозиція представляє роботи митця, у яких поєднуються краса природи, яскрава кольорова палітра та елементи абстрактного живопису.

Картини художника вирізняються насиченими барвами, виразною фактурою та особливою емоційністю. У своїх роботах автор по-новому осмислює пейзажі, квіти та навколишній світ, передаючи велич природи через мову сучасного мистецтва.

У відкритті виставки взяли участь працівники Кременецького ботанічного саду. Сам Любомир Мартинюк розповів, що натхнення для творчості часто знаходить у столичному ботанічному саду.

Директорка Кременецького ботанічного саду Антоніна Ліснічук привітала митця та поділилася враженнями від його творчості.

Виставка стала ще однією культурною подією Кременця, яка дає можливість мешканцям і гостям міста познайомитися з роботами сучасного українського художника та відчути красу природи через мистецтво.