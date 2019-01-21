Акриловые ванны: правила выбора и советы по уходу

Сантехника из литого акрила занимает первенство на мировом рынке. Эти композитные материалы появились в Украине 10-15 лет назад, вытесняя классический чугун и сталь. В интернет-магазине https://www.santechshara.com.ua/santehnika/vanni/material_akril/ представлены акриловые ванны разных габаритов и форм. Как утверждают менеджеры, спрос на них растет с каждым днем.

Разберемся, в чем причина их популярности?

Они обходятся дешевле моделей из чугуна, стали и тем более фарфора;

Весят не больше 30-40 кг. Классическую прямоугольную ванну легко заносят в квартиру и устанавливают двое мужчин;

Акриловые резервуары удивляют разнообразием форм. Существуют чаши прямоугольного, круглого очертания, а также угловые, ассиметричные модели.

Многослойный материал отлично сохраняет тепло, позволяя пользователям дольше наслаждаться горячей водой;

Материал отличается хорошей шумоизоляцией. Потому набор воды происходит тихо, что очень важно жителям панельных многоквартирных домов.

Как подобрать долговечную ванну?

Долговечность акриловых изделий зависит от технологии изготовления и количества армирующих слоев. Эксперты советуют покупать чаши, изготовленные методом литья. Жидкий акрил гораздо плотнее листового композитного пластика, который расплавляют и прессуют в формы. Толщина готовых пластин не превышает 4 миллиметров, потому они получаются не самыми прочными.

Изделия из литого акрила имеют толщину стенок больше 5 мм. Дополнительно их укрепляют пенными материалами, стекловолокном, стальными конструкциями. Такие изделия получаются устойчивыми, прочными, долговечными. Качественный акрил прослужит больше 10 лет. При должном уходе, материал не потеряет цвет, блеск, а также все качества, о которых мы говорили раньше.

Главное преимущество акриловых моделей – разнообразие цен. Покупателям предоставляют выбор между недорогими моделями и эксклюзивными ваннами с системами гидромассажа. Важно, чтобы в погоне за экономией, вы не приобрели чашу, дно которой будет прогибаться под вашим весом. Эту проблему решают, соорудив для резервуара некий каркас из профиля, досок или пены.

Как ухаживать за изделиями из акрила?

Для очистки ванны понадобится мягкая губка, а также жидкое чистящее средство. Разрешено использовать даже жидкое мыло. Главное, чтобы очищающее средство не содержало спирта либо абразивных веществ. Не стоит чистить поверхность жесткими губками с твердыми порошками, ведь они оставляют микротрещины. Со временем чаша потеряет блеск, привлекательность. В целом, полимерные материалы просты в уходе, ведь они не имеют пор, где теоретически могла бы скапливаться грязь.

Поділіться:











загрузка...