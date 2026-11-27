Сьогодні на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава–Руська, неподалік села Довжанка сталася ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter.

Патрульні встановили, що водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

На щастя, ніхто не травмувався.

На кермувальника інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

🌨️ Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, зважати на погодні умови, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Бережіть себе та близьких 📍