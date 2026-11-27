Жителів Збаража закликають подбати про запас води на випадок перебоїв із водопостачанням під час відключень електроенергії.

Як повідомили у МКП «Збараж», для забезпечення подачі води підприємство використовує резервні генератори. Однак вони потребують значних витрат пального, а також технічних перерв для охолодження й обслуговування.

Тому роботу генераторів організовуватимуть залежно від ситуації в енергосистемі, наявних запасів води та потреб споживачів. Насамперед їх використовуватимуть для наповнення резервуарів і підтримання водопостачання в періоди найбільшого споживання.

Мешканців просять ощадливо використовувати воду та, за можливості, заздалегідь подбати про необхідний запас.