КП «Благоустрій» Чортківської міської ради пропонує переглянути тарифи на збирання та вивезення побутових відходів. За розрахунками підприємства, вартість послуг може зрости більш ніж удвічі.

Зокрема, для мешканців багатоквартирних будинків тариф пропонують підвищити з 35,77 до 73,46 грн. Для жителів індивідуальної забудови, які користуються загальними контейнерами, — з 44,23 до 83,89 грн.

Також пропонують змінити вартість вивезення сміття з індивідуальних контейнерів об’ємом 120 літрів:

вивезення один раз на два тижні — з 54,97 до 104,36 грн;

вивезення один раз на тиждень — зі 109,95 до 208,73 грн.

У підприємстві пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням витрат на пальне, оплату праці, ремонт і технічне обслуговування спецтранспорту.

Зокрема, за даними КП «Благоустрій», із початку липня до кінця листопада 2026 року дизельне пальне подорожчало з 76,10 до 97,55 грн за літр, тобто на 28,2%.

Чинні тарифи встановили рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради від 16 жовтня 2024 року №273.

Наразі йдеться лише про намір змінити вартість послуг. Остаточного рішення про затвердження нових тарифів та дату їх можливого запровадження ще не оголошували.