У Чортківській громаді можуть більш ніж удвічі підвищити тарифи на вивезення сміття
КП «Благоустрій» Чортківської міської ради пропонує переглянути тарифи на збирання та вивезення побутових відходів. За розрахунками підприємства, вартість послуг може зрости більш ніж удвічі.
Зокрема, для мешканців багатоквартирних будинків тариф пропонують підвищити з 35,77 до 73,46 грн. Для жителів індивідуальної забудови, які користуються загальними контейнерами, — з 44,23 до 83,89 грн.
Також пропонують змінити вартість вивезення сміття з індивідуальних контейнерів об’ємом 120 літрів:
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вивезення один раз на два тижні — з 54,97 до 104,36 грн;
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вивезення один раз на тиждень — зі 109,95 до 208,73 грн.
У підприємстві пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням витрат на пальне, оплату праці, ремонт і технічне обслуговування спецтранспорту.
Зокрема, за даними КП «Благоустрій», із початку липня до кінця листопада 2026 року дизельне пальне подорожчало з 76,10 до 97,55 грн за літр, тобто на 28,2%.
Чинні тарифи встановили рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради від 16 жовтня 2024 року №273.
Наразі йдеться лише про намір змінити вартість послуг. Остаточного рішення про затвердження нових тарифів та дату їх можливого запровадження ще не оголошували.