Новини Тернополя 

До єдиної Помісної Церкви перейшла перша парафія Кременецького району

Irena 26 Views Прокоментуй!

Церковна громада із села Розтоки першою прийняла таке рішення в районі.

21 січня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання про її перехід.

Загалом офіційно на Тернопільщині під юрисдикцію Православної Церкви України перейшли вісім громад. На Шумщині, Збаражчині та Бучаччині.

Відомо, що й інші громади теж готуються до переходу в єдину Українську Церкву. Оголошують про збори та збирають необхідні документи.

Джерело: Кременець City

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