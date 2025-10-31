На війні загинув молодий захисник Назар Стронський з Тернопільщини
Чорне крило війни принесло сумну звістку в Бучацьку громаду, повідомляють у міській раді.
30 жовтня загинув солдат, водій зенітного кулеметного відділення Назар СТРОНСЬКИЙ, 1990 року народження, житель села Підзамочок.
Схиляємо голови у скорботі за полеглим Захисником, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.
Назар СТРОНСЬКИЙ назавжди залишиться у пам’яті рідних, побратимів і всіх, хто знав його як мужнього, щирого і відданого сина своєї Батьківщини.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого Героя.
Нехай Господь упокоїть Його душу та дарує вічний спокій.
Вічна пам’ять і слава Герою!