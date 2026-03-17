Жінка з Чортківщини задушила свого 5-річного сина

Борщівський районний суд визнав винною жительку одного із сіл Чортківського району у вбивстві власного 5-річного сина з інвалідністю та злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною. Жінка отримала покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Керівник Чортківської окружної прокуратури Микола Марцун повідомив, що прокурори довели в суді: обвинувачена систематично не виконувала батьківських обов’язків щодо піклування про здоров’я дитини, яка мала вроджені патології та потребувала постійного догляду.

За даними слідства, протягом трьох днів перед смертю хлопчик залишався у квартирі сам, а після повернення матері вона задушила його м’якими предметами. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала через механічну асфіксію, а в організмі дитини відсутні харчові маси, що свідчить про голодування.

Обвинувачена не визнала вини та не розкаялась. Потерпілим у справі визнано батька дитини, який з 2021 року служить у ЗСУ.

Микола Марцун зазначив: «Цей злочин вражає жорстокістю, адже безпорадний хлопчик відчув біль там, де мав відчувати материнську любов і турботу. Оскільки засуджена не визнала вини й не розкаялась, ми вважаємо 12 років ув’язнення занадто м’яким вироком і будемо вимагати в апеляційному суді суворішого покарання».

Вирок ще не набрав законної сили, прокуратура готує апеляцію.