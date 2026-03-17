У Чорткові відновлюють поховання воїнів УГА: встановлюють хрести

У Чорткові місцеві ентузіасти продовжують впорядковувати поховання воїнів Української Галицької Армії. До робіт долучаються жителі громади, які на волонтерських засадах відновлюють історичну пам’ять.

Про це повідомив у соцмережах Володимир Ханас.

«У Чорткові ентузіасти продовжують впорядковувати поховання вояків Української Галицької Армії… Сьогодні на черговій толоці мешканці Росохача Микола Мармус, Василь Шкаралупа та Степан Верний продовжували встановлювати надмогильні хрести на цвинтарі», — написав він.

Ініціатором відновлення пам’ятного місця є Володимир Мармус — громадський діяч і голова організації з відродження історичних пам’яток. Попри поважний вік, він продовжує активно займатися збереженням української історії.

«Ініціатор відновлення пам’ятного місця в Чорткові Володимир Мармус висловив подяку учасникам толоки, всім жертводавцям і висловив сподівання, що невдовзі спільними зусиллями роботи вдасться завершити», — додав Володимир Ханас.

Відомо, що на цьому місці у дев’ять рядів поховані українські воїни, які загинули під час Національно-визвольної війни 1918–1921 років. Поруч також розташована могила сотника УГА, який заповідав поховати себе біля побратимів.

Роботи з впорядкування тривають і є частиною ширшої ініціативи зі збереження пам’яті про українських військових та історичні події регіону.