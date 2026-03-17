Герой дня у Тернополі: юнак заступився за дівчину, зловмисник дістав ніж

17 березня до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 18-річного мешканця обласного центру про те, що невідомий чоловік під час суперечки дістав предмет, схожий на ніж, і почав погрожувати ним.

На місце події виїхали правоохоронці, які встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний раніше судимий житель Тернополя. Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, схожий на ніж, який направили на експертизу.

За попередніми даними, конфлікт стався в центрі міста. Зловмисник підійшов до дівчини та чіплявся до неї. Потерпілий, який став свідком ситуації, заступився за дівчину. Під час суперечки раніше судимий тернополянин дістав ніж і почав погрожувати юнаку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством). Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання йому запобіжного заходу.