Затверджено оновлений перелік лікарських засобів та медвиробів, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки»

Державна програма реімбурсації «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати необхідні лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Уже з квітня вона розширюється: до переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:

621 лікарський засіб

59 препаратів інсуліну

32 комбіновані препарати

36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів)

Розширення програми — один із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Фінансування програми «Доступні ліки» цього року зросло на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн (у 2025 році — 6,9 млрд грн).

Від початку 2026 року програмою «Доступні ліки» вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів і пацієнток! За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів.

Нагадаємо, у пріоритеті держави залишається боротьба із серцево-судинними захворюваннями — основною причиною смертності в Україні. Через це програма доповнюється препаратами, що забезпечують лікування з урахуванням поєднання таких станів, як серцево-судинні хвороби, діабет і захворювання дихальної системи.

А з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала національна програма «Скринінг здоров’я 40+»: вона передбачає базові обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я.