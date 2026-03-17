Загальний товарообіг на Тернопільщині перетнув сягнув майже 300 млн дол. США

За два місяці 2026 року загальний товарообіг на Тернопіллі склав 294 млн дол. США і порівняно із аналогічним періодом 2025 року збільшився на понад 14%. Зокрема, імпортовано товарів на 171 млн дол. США, а обсяги експортних операцій сягнули позначки 123 мільйони американських доларів.

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Китаю та Польщі – 25% та 21% відповідно, Німеччини – 7%, Литви – 5% та Кореї – 4 відсотки. Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі – 36% усього експорту, а також Італії – 7%, США – 5%, Німеччини, Туреччини та Румунії по 4 відсотки.

Здебільшого експортували:

• ізольовані проводи, кабелі та інші електричні провідники зі з’єднувальними деталями;

• світильники та освітлювальне обладнання;

• соняшникова олія;

• пробки, кришки з недорогоцінних металів,

• соки з плодів та соки овочеві.

Cеред імпортованих товарів переважали:

• інсектициди, фунгіциди, гербіциди;

• трактори;

• прокат плоский з нелегованої сталі;

• ізольовані проводи, кабелі з електричними провідниками або з’єднувальними пристроями;

• морожена риба.