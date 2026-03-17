У Борщеві продають колишнє приміщення районного суду

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону приміщення у Тернопільській області.

Об’єкт – двоповерхова будівля, в якій раніше розташовувався Борщівський районний суд. Будівля зведена у 1980 році, стіни цегляні, покрівля шиферна. Загальна площа приміщення – 561,5 м².

Стартова ціна об’єкта – ₴1,6 млн. Реєстрація учасників триватиме до 25 березня, а сам аукціон відбудеться 26 березня. Локація: Тернопільська обл., Чортківський район, м. Борщів, вул. Січових Стрільців, 11.

