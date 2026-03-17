Дизпальне на АЗС подорожчало до 2 грн/л

Станом на вечір понеділка, 16 березня, дизельне пальне продовжило дорожчати на більшості українських АЗС. Середня ціна ДП зросла на 1,18 грн/л порівняно з п’ятницею та становить 76,54 грн/л.

На станціях OKKO дизпальне подорожчало на 2 грн/л і вперше перевищило позначку 80 грн/л – 80,99 грн/л. У мережі WOG ціна ДП зросла до 79,99 грн/л.

У державній мережі Ukrnafta дизель подорожчав на 2 грн/л – до 74,99 грн/л, а на АЗС «БРСМ-Нафта» ціна зросла до 73,99 грн/л. Найбільше підвищення відбулося на Avantage7 – на 5 грн/л, до 76,95 грн/л. Менше зростання зафіксовано у KLO – +0,8 грн/л, до 79,89 грн/л.

Паралельно на АЗС подорожчав і скраплений газ. Середні ціни на пальне станом на 16 березня:

бензин А-92 – 66,37 грн/л (–0,02 грн/л);

бензин А-95 – 69,48 грн/л (+0,07 грн/л);

бензин А-95+ – 72,31 грн/л (+0,70 грн/л);

дизель – 76,54 грн/л (+1,18 грн/л);

ДП+ – 79,72 грн/л (+1,43 грн/л);

LPG – 43,19 грн/л (+0,70 грн/л).

З початку року бензин А-95 подорожчав у середньому на 10,26 грн/л, дизель – на 17,29 грн/л, автогаз – на 5,49 грн/л.