Трагедія на Житомирщині: п’ятеро загиблих внаслідок наїзду на міни

31 жовтня 2025 року на Житомирщині в лісових масивах на півночі області сталося два вибухи, що призвели до загибелі п’яти людей та травмування ще трьох. Обидва випадки сталися в прикордонній зоні, коли місцеві жителі самовільно змінили визначені маршрути та заїхали на заміновані території. Повідомляє поліція Житомирщини.

Перший вибух: на УАЗі загинули п’ятеро осіб

У першому випадку група місцевих жителів на автомобілі УАЗ вирушила до лісу для проведення планової вирубки. Однак вони змінили маршрут і заїхали за попереджувальні позначення, де на них чекала міна. Внаслідок вибуху п’ятеро чоловіків, віком від 19 до 65 років, загинули. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні з різним ступенем тяжкості травм.

Другий вибух: міну активував автомобіль ЗІЛ

Того ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух. На лісовій території Коростенщини, під час перевезення лісопродукції, водії автомобіля ЗІЛ, 55-річний та 32-річний чоловіки, наїхали на міну. У результаті вибуху молодший з них отримав травми та був госпіталізований.

Поліція розслідує обставини подій

Правоохоронці активно з’ясовують усі обставини обох трагедій. Поліція закликає громадян суворо дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки «Стоп! Міни!».

Відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.