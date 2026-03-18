Тернопільщина втратила молодого захисника Романа Шемлія
Обірвалося життя військовослужбовця, жителя м. Бережани ШЕМЛІЯ Романа, повідомляють у міській раді.
Роман ШЕМЛІЙ народився 21 березня 1992 року в м. Бережани. Навчався в початковій школі с. Рай та Бережанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3. Пісня школи навчався в Поморянському ліцеї за спеціальностями «водій вантажного транспорту» та «газоелектрозварювальник». Працював за фахом в Україні та за кордоном.
27 грудня 2024 р. був мобілізований до лав ЗСУ.
Солдат ШЕМЛІЙ Роман Вікторович (21.04.1992 р. – 14.02.2026 р.), помер під час проходження військової служби.
В смутку та горі залишились два сини, дружина, мати.
Чин похорону солдата ШЕМЛІЯ Романа розпочнеться в четвер, завтра, 19 березня о 11:00 год. на родинному обійсті (с. Рай, вул. Довга 6).
Прощання з Романом відбудеться приблизно о 12:00 в Церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Рай.
Похоронять Романа ШЕМЛІЯ на кладовищі с. Рай.
Щирі співчуття родині, друзям та близьким!