Тікав 11 років: Чехія передала Україні підозрюваного з Тернопільщини

У Тернопільській області суд обрав запобіжний захід чоловіку, який тривалий час переховувався від правосуддя за кордоном.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, Бучацький районний суд задовольнив клопотання слідчого Чортківського районного управління поліції, погоджене з прокурором Бучацької окружної прокуратури, та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Йдеться про жителя Чортківського району, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, інцидент стався 29 серпня 2015 року в одному із сіл колишнього Бучацького району — тоді чоловік жорстоко побив потерпілого. Після оголошення підозри він утік за кордон і понад 11 років переховувався від правоохоронців.

Минулого тижня його затримали у Чеській Республіці та екстрадували до України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.