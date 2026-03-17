Першокласники-2026: як подати документи до шкіл Тернополя

Із 16 березня у Тернополі розпочинається електронна реєстрація дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти на 2026–2027 навчальний рік. Подати заявку батьки можуть через систему «Україна. ІСУО».

Щоб зарахувати дитину до школи, необхідно спершу створити електронну заяву до обраного закладу освіти. Після цього до 31 травня 2026 року потрібно особисто подати до школи пакет документів — як копії, так і оригінали — та написати заяву про зарахування.

Зарахування дітей відбуватиметься відповідно до наказів закладів освіти 1 або 15 червня — залежно від наявності права на першочерговість та кількості місць. Після 15 червня і впродовж навчального року дітей зараховуватимуть лише на вільні місця у порядку надходження заяв.

Серед обов’язкових документів: заява одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, медична довідка за формою №086/о та документ, що підтверджує місце проживання. Для дітей, зареєстрованих у Тернопільській громаді, довідку про місце проживання подавати не потрібно — її формує сам заклад освіти.

Першочергове право на зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування школи, мають у ній братів або сестер, є дітьми працівників закладу або випускниками його дошкільного підрозділу.

Водночас батьки можуть подати заяви одразу до кількох шкіл, однак зарахування до них можливе лише за наявності вільних місць.