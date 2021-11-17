На Тернопільщині за десять місяців поточного року 64 людини загинуло та 689 травмувалися у ДТП
В Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, присвячений безпечній поведінці на вулицях і дорогах, запобіганню дорожньо-транспортному травматизму, дотриманню правил дорожнього руху.
Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 мільйона людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.
В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 — діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 — неповнолітні).
На Тернопільщині у січні-жовтні поточного року сталися понад 2,2 тис. ДТП, в яких загинули 64 особи та 689 травмувалися.
Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху неухильно дотримувалися простих правил:
- – Використовували паски безпеки.
- – Надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.
- – Носили світловідбивні елементи в темну пору доби.
- – Дотримувалися швидкісного режиму.
- – Зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.
- – Не пускали за кермо неповнолітніх.
- – Не вживали алкоголь.
«Правила дорожнього руху написані кров’ю і пишуться вони для того, аби ми всі, сідаючи в автобус, на велосипед чи за кермо власної автівки, могли почуватися в безпеці, — говорить Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України. — Поважаймо одне одного, будьмо уважними за кермом і бережімо здоров’я: своє та тих, хто поруч!».