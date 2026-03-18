Людина, яка тримає час Чорткова: 33 роки щоденної праці на вежі ратуші

У Чорткові є особлива традиція, яка вже десятиліттями залишається незмінною — щоденний догляд за старовинним ратушним годинником. За цим процесом стоїть одна людина — Роман Побуринний, якого без перебільшення називають хранителем часу міста.

Вже понад 33 роки пан Роман щодня, незалежно від погоди чи обставин, піднімається на вежу старої ратуші, щоб завести механічний годинник. Це не просто технічна процедура — це відповідальність, яка забезпечує ритм життя міста.

🔹 Справа життя, передана від батька

Мистецтво годинникарства Роман Побуринний перейняв від свого батька, який також доглядав за ратушним годинником понад два десятиліття. Сам майстер розповідає, що почав навчатися ще у 1966 році одразу після школи, а згодом продовжив родинну справу після служби в армії.

Окрім роботи з великим міським механізмом, він певний час займався ремонтом наручних годинників, удосконалюючи свою майстерність.

🔹 Годинник із історією понад століття

Ратушний годинник у Чорткові має унікальну історію. Його виготовили у 1887 році у Швейцарії. Спочатку механізм знаходився на дзвіниці домініканського монастиря, але у 1906 році його перенесли на міську ратушу.

Цей годинник — частина європейської інженерної спадщини. Його творець встановив понад тисячу баштових годинників у різних містах Європи, зокрема у Мюнхені, Берліні та Кельні.

Механізм має запас ходу 28 годин, тому його необхідно заводити щодня в один і той самий час.

🔹 Щоденний шлях заради міста

Попри поважний стаж, пан Роман не живе у Чорткові — щодня він приїжджає із сусідньої громади, аби виконати свою роботу. Завдяки його відданості місто продовжує жити у ритмі точного часу, а звуки годинника залишаються невід’ємною частиною місцевої атмосфери.

Втім, сам майстер із сумом зазначає: наразі йому немає кому передати свою справу. Його син нині захищає Україну, і питання спадкоємності цього ремесла залишається відкритим.

За інф. Чортківська міська рада