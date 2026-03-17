Через вечірній вибух у Львові можливі перебої з газопостачанням 

Як повідомили газовики, увечері через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання. Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час.
Загоряння сталося на приватній стоянці. Ніхто з людей не постраждав. Пожежу локалізували ще ввечері, однак для безпеки тимчасово припинили подачу газу.

Без газу наразі залишаються:
 • с. Малехів
 • вул. Володимира Великого у м. Дубляни
 • частково вул. Богдана Хмельницького у Львові.

Відновлення газопостачання вже розпочали, повідомляють у львіській міській раді. Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах.

