Вилучатимуть мотоцикли на користь ЗСУ: так вирішила громада на Вінниччині

Вилучатимуть мотоцикли з прямоточними глушниками на користь ЗСУ: так вирішила громада на Вінниччині, де жителі втомились скаржитись на неповнолітніх порушників нічного спокою.

Про це 16 березня інформує Іванівська сільська територіальна громада.

До органів Національної поліції та Іванівської сільради почали надходити чисельні скарги. Обурення у людей викликають мотоцикли з прямоточними глушниками.Такими керують переважно неповнолітні. Голосна робота двигуна мотоцикла порушує санітарні норми щодо рівня звуку, порушує сон, викликає роздратування та емоційне обурення серед ветеранів, — йдеться у повідомленні.

На одній з нарад жителі запропонували провести реквізицію мотоциклів — примусове вилучення транспортного засобу на користь ЗСУ.

Питання вже опрацьовує відповідний територіальний центр комплектування та патрульна служба Національної поліції, — розповіли у громаді.

Щоправда, перед цим все ж планують провести кілька виховних заходів в освітніх установах громади, щоб зробити юним водіям останнє попередження. Перший такий захід відбудеться вже 20 березня в ліцеї села Іванів.