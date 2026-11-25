Товстенську громаду знову огорнула скорбота, повідомляють на сторінці громади. Надійшла трагічна звістка про загибель нашого земляка, жителя села Свершківці – ГОЛОВЕЦЬКОГО Ярослава Васильовича, 29 серпня 1984 року народження.

У січні 2024 року Ярослав став на захист України, її свободи та незалежності. Проходив військову службу у військовій частині А7147 на посаді сапера 3-го інженерно-саперного відділення 1-го інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти інженерного батальйону.

23 листопада 2026 року на Харківщині внаслідок отриманого вогнепального поранення обірвалося життя нашого Захисника.

Він обрав шлях воїна, ставши на захист рідної землі, і до останнього залишався вірним військовій присязі. Його життя обірвалося надто рано, але мужність, відданість Україні та жертовність назавжди залишаться в пам’яті вдячних земляків.

Ця звістка – невимовний біль для рідних, близьких і всієї громади. Жодні слова не здатні втамувати біль втрати чи повернути найдорожчу людину. У ці важкі хвилини розділяємо ваше горе та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Захисника.

Світла пам’ять про Ярослава назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, і в історії нашої громади.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою України!