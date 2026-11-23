Відключень електроенергії в Україні наразі складно уникнути не лише через дефіцит генерації, а й через пошкодження енергетичної інфраструктури. Навіть коли електростанції виробляють достатньо електрики, її не завжди вдається передати до всіх регіонів через пошкоджені мережі.

Є кілька основних причин, через які доводиться застосовувати обмеження електропостачання.

Пошкодження енергетичної інфраструктури. Російські ракетні та дронові атаки пошкоджують електростанції, підстанції, трансформатори й лінії електропередачі. Це ускладнює виробництво та доставку електроенергії споживачам.

Дефіцит генерації. Частина електростанцій не працює або працює з обмеженнями. Через це обсяг виробленої електроенергії може бути недостатнім для покриття потреб країни.

Обмежені можливості передачі електрики. Навіть якщо в одному регіоні електроенергії достатньо, її не завжди можна передати до іншого через пошкодження мереж та обмежену пропускну здатність енергосистеми.

Зростання споживання. Коли споживачі масово вмикають обігрівачі, бойлери, електроплити та інші потужні прилади, навантаження на мережу зростає. Особливо відчутно це в холодну пору року.

Обмежені можливості накопичення електроенергії. Електроенергію потрібно виробляти відповідно до поточного споживання. Наявні акумуляторні системи та гідроакумулювальні електростанції не здатні тривалий час забезпечувати потреби всієї країни.

Українські енергетики щодня працюють над відновленням пошкодженого обладнання та стабілізацією енергосистеми, щоб скоротити тривалість відключень і повернутися до стабільного електропостачання.