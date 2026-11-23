32 роки без заповідного статусу: чому Тернопільська влада досі не захистила понад 8 тисяч гектарів Кременецьких гір
Понад 8 тисяч гектарів земель «Кременецьких гір» досі не отримали статусу об’єкта природно-заповідного фонду, хоча їх зарезервували для заповідання ще у 1994 році. Через бездіяльність Тернопільської обласної військової адміністрації прокуратура звернулася до суду.
Позов в інтересах держави подали прокурори Кременецької окружної прокуратури. Вони вимагають визнати протиправною бездіяльність Тернопільської ОВА та зобов’язати вжити заходів для надання цим землям природно-заповідного статусу.
Йдеться про територію загальною площею 15 тисяч гектарів, яку зарезервували для заповідання ще у 1994 році. У 2009 році тут створили національний природний парк «Кременецькі гори» площею близько 6,9 тисячі гектарів.
Однак решта території – понад 8 тисяч гектарів – досі не отримала офіційного статусу об’єкта природно-заповідного фонду.
Як зазначають у прокуратурі, ця місцевість має значну екологічну цінність завдяки унікальному рельєфу, багатому рослинному й тваринному світу. Надання заповідного статусу передбачає особливий режим охорони природних комплексів та обмеження господарської діяльності.
Тернопільський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі.