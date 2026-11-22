У Копичинецькій громаді на Тернопільщині уламки ракети пошкодили приміщення ліцею. Про це повідомляє Чортківська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

Для ліквідації наслідків пошкодження та забезпечення першочергових потреб навчального закладу Червоний Хрест передав громаді OSB-плити.

До допомоги долучилися Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України та громадська організація «Український Червоний Хрест у Чортківському районі».

Допомогу надали у зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою пошкодженням приміщення ліцею уламками ракети.

У Червоному Хресті зазначили, що оперативно долучилися до підтримки громади.