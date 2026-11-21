У Шумській громаді повідомляють про передчасну смерть учасника бойових дій Нетребчука Марка Андрійовича, 1995 року народження, жителя міста Шумськ.

Він народився та виріс у місті Шумськ, навчався у Шумському ОЗЗСО до 9-го класу. Далі продовжив навчання у Шумському ПТУ.

Після закінчення училища у 2013 році підписав контракт на службу у 24-й ОМБр. Був учасником АТО на території Донецької та Луганської областей з 28 травня 2014 року по 6 серпня 2016 року. Після закінчення контракту продовжив службу у Збройних силах України.

З травня 2022 року знову став на захист України. Служив старшим навідником у 65-й окремій механізованій бригаді. Найкраща частина життя, молодість і юність, для нього минула на війні. Важкі військові будні та холодні зимові ночі в окопах підірвали його здоров’я.

Він був одним із найкращих у всьому: найкращим сином, найкращим братом, найкращим татом, найкращим чоловіком.

Помер 21 листопада 2026 року внаслідок тяжкої недуги.

Висловлюємо щирі та глибокі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам покійного. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату. Світла та вічна пам’ять Захиснику України!