Родина 16-річного Матвія Гишки, який загинув під час обвалу ґрунту на будівельному майданчику на вулиці Євгена Коновальця у Тернополі, вимагає повного розслідування трагедії. Рідні хочуть з’ясувати, чому неповнолітній опинився на небезпечних земляних роботах, хоча, за словами його брата, домовлявся про іншу роботу — розносити батареї по квартирах новобудови.

Про це брат загиблого написав у соцмережі Threads.

Трагедія сталася 25 серпня 2026 року на вулиці Євгена Коновальця у Тернополі. Під час виконання земляних робіт ґрунт обвалився, під завалом опинилися двоє людей. Один із них — 16-річний Матвій — загинув.

У дописах на Threads брат загиблого намагається привернути увагу до обставин трагедії. За його словами, хлопець мав виконувати іншу роботу — переносити батареї до квартир у новобудові. Однак фактично опинився на небезпечних земляних роботах.

Родина хоче отримати відповіді на низку запитань: хто доручив неповнолітньому виконувати такі роботи, хто відповідав за безпеку на об’єкті та чому 16-річного хлопця взагалі допустили до небезпечної роботи.

Брат Матвія закликає не забувати про загибель підлітка та домагатися встановлення всіх обставин трагедії. Він побоюється, що з часом ця історія може залишитися без належної уваги, а винні так і не понесуть відповідальності.

Що відомо про розслідування

У Тернопільській обласній прокуратурі на запит «Погляду» повідомили, що досудове розслідування триває. Матеріали провадження перебувають у слідчому відділі Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області.

Кримінальне провадження стосується порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на вулиці Коновальця, 22 у Тернополі, внаслідок якого загинули двоє людей. Його розслідують за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

«У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення», — зазначили у прокуратурі.

Також у відомстві повідомили, що наразі вирішують питання щодо призначення експертизи з питань безпеки життєдіяльності.

Отже, розслідування ще триває. Чи встановили правоохоронці осіб, відповідальних за організацію робіт і допуск Матвія до них, у прокуратурі в коментарі не уточнили.