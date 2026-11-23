У неділю, 22 листопада 2026 року, у рамках відзначення Дня Гідності та Свободи, село Плотича зібрало жителів Білецької сільської територіальної громади, представників місцевого самоврядування, захисників України, духовенство, рідних і близьких полеглих воїнів. Відбулася особлива, сповнена вдячності та пам’яті, подія – відкриття й освячення Алеї пам’яті Героям, уродженцям та мешканцям села Плотича, які поклали свої життя в російсько-українській війні, повідомляють на сторінці громади.

Захід розпочався хвилиною мовчання. У тиші кожен подумки звертався до тих, кого забрала війна: до полеглих українських воїнів, невинних жертв російської агресії, Героїв Небесної Сотні – усіх, хто боровся за Україну. Над селом пролунав Державний гімн України.

Відтак відкрили пам’ятні банери. Особливо щемливо було бачити поруч із портретами Героїв їхніх рідних, які доклали чимало зусиль та праці до постання цього місця. І в ту мить було важко стримати сльози…

Далі відбулося освячення Алеї пам’яті. Молитву за упокій душ полеглих захисників провадили парохи наших сіл. У ці спільній молитві кожен із глибини серця доносив прохання до Господа про вічний спокій для полеглих воїнів, розраду для їхніх родин і мир для України.

Священники наголосили, що пам’ять про наших Героїв має жити у наших молитвах, у щоденних справах, у ставленні одне до одного, у нашому служінні ближньому та Україні. Наш обов’язок – бути гідними їхньої пожертви!

До присутніх звернувся сільський голова Дмитро Малик. У своєму слові він зазначив, що відтепер у громаді є ще одне особливе місце пам’яті, яке стане свідченням мужності, відваги та жертовності наших земляків для нинішнього і прийдешніх поколінь. Голова громади закликав присутніх берегти єдність, підтримувати одне одного, не забувати про тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу державу, хто переживає біль втрати чи розлуки, і кожен на своєму місці працювати задля наближення перемоги.

Особливо зворушливою частиною пам’ятного заходу став виступ учнів Плотицької гімназії. У кожному слові, кожному рядкові любов до України, вдячність за мужність і жертовність наших захисників.

На завершення пам’ятного заходу присутні вирушили до ще одного знакового для громади місця – пам’ятника Героям Небесної Сотні. Тут вшанували тих, хто у 2013-2014 роках вийшов на Майдан, хто відстоював гідність і свободу українського народу, демократичні цінності та європейський вибір. Мужність Небесної сотні стала початком великого шляху боротьби, який Україна продовжує і сьогодні!

Цей день залишиться в історії Плотичі та всієї Білецької громади! Тут, на Алеї пам’яти, поруч меморіала Героям Небесної Сотні, зупинятимуться перехожі, схилятимуть голови, згадуватимуть імена, розповідатимуть історії. Тут діти запитуватимуть, ким були ці люди, а батьки розповідатимуть їм про мужність, любов до Батьківщини та справжню ціну свободи. Із пам’ятних банерів на нас дивитимуться світлі очі наших Героїв… Вони у вічності, але не залишили нас. Вони житимуть у молитвах рідних, у пам’яті громади, у майбутньому нашої нескореної землі!

Вічна пам’ять і слава Героям!