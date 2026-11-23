У Тернополі змінили підчерги графіка відключень світла для кількох вулиць
У Тернополі з 23 листопада змінили підчерги графіка погодинних відключень електроенергії для окремих адрес. Частину споживачів тимчасово перенесли з підчерги 2.2 до підчерги 4.1.
Про це повідомили енергетики.
Зміни стосуються таких адрес:
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вулиця Торговиця: 2, 2Б, 4, 6, 45;
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вулиця Князя Острозького: 40, 42, 47, 48, 52, 54, 58, 60, 62, 68, 70;
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вулиця Перля: 1, 1А.
Мешканцям цих будинків варто враховувати нову підчергу під час перевірки графіків погодинних відключень.