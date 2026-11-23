Вважався зниклим безвісти: Тернопільщина втратила захисника Олександра Жукова
Ще одна болюча втрата для Теребовлянської громади… Після тривалого очікування та невідомості підтвердилася загибель захисника України – мешканця Теребовлі, який свого часу проживав у селі Нова Могильниця, солдата Олександра Степановича Жукова, 8 серпня 1985 року народження. Понад два роки військовослужбовець вважався зниклим безвісти, повідомляють у міській раді.
Свій останній бій воїн прийняв 4 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області. Його життя обірвалося під час штурмових дій регулярних військ російської федерації – у боротьбі за свободу, незалежність і майбутнє України.
Олександр служив на посаді навідника. Побратими знали його за позивним «Банан».
Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан та депутатський корпус висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Олександра, усім, хто знав, любив і цінував його. Біль утрати особливо важкий після років тривожного очікування, коли жевріла надія на повернення захисника. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови у скорботі. Нехай добрі спогади про Олександра, його мужність і відданість Україні стануть розрадою для тих, хто переживає цю непоправну втрату. Сил рідним пережити це важке випробування.
Вічна та світла пам’ять захисникові!
Герої не вмирають!