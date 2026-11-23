Теребовлянська міська рада, міський голова Олег Продан та депутатський корпус висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Олександра, усім, хто знав, любив і цінував його. Біль утрати особливо важкий після років тривожного очікування, коли жевріла надія на повернення захисника. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови у скорботі. Нехай добрі спогади про Олександра, його мужність і відданість Україні стануть розрадою для тих, хто переживає цю непоправну втрату. Сил рідним пережити це важке випробування.