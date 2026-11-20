З глибоким сумом повідомляємо, що 19 листопада після важкої недуги відійшов у вічність військовослужбовець, солдат, гранатометник, учасник бойових дій Іван Костюк, 1974 року народження, житель села Звенигород. Повідомляє бучацька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав і поважав Івана. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі.

Прощання відбудеться за адресою: с. Звенигород, вул. Центральна.

• Парастас — 20 листопада о 19:00.

• Похорон — 22 листопада о 12:00.

Світла пам’ять про Івана назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав