До Теребовлянської міської територіальної громади на Тернопільщині прибули перші 15 евакуйованих жителів Донецької області. Людей зустріли у п’ятницю ввечері, 20 листопада.

Перед переїздом на Тернопільщину вони перебували у транзитному розподільчому пункті в місті Лозова Харківської області.

Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Тернопільської ОДА.

Для тимчасового проживання переселенців у громаді підготували два місця тимчасового проживання на базі приміщень колишніх закладів освіти у селах Гумниська та Залав’є.

Приміщення додатково укомплектували необхідним побутовим інвентарем і речами першої потреби, щоб забезпечити людям належні умови проживання від перших днів перебування.

Зустріч, прийом і розміщення евакуйованих організували Теребовлянський міський голова Олег Продан, його заступник Іван Яремко та староста села Гумниська Михайло Турчак.

У міській раді продовжують роботу над забезпеченням соціально-побутової адаптації та підтримки людей, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії.