Нагірянська громада у скорботі. 20 листопада 2026 року в лікарні Києва від важких поранень, отриманих на фронті, помер захисник України Ігор Гангала з позивним «Прут». Йому було лише 34 роки, повідомляють на сторінці громади.

Ігор народився 3 квітня 1992 року в Чернівцях, а з селом Милівці нашої громади його пов’язувало родинне коріння. У дитинстві він часто проводив тут канікули та приїжджав у гості до рідних. Походив із патріотичної родини. Його прадід Спиридон Чепига був членом ОУН, пережив арешт і ув’язнення в таборах ГУЛАГу. Через покоління Ігор продовжив родинну справу боротьби за вільну Україну — став на її захист і віддав за неї своє життя.

Із 2006 року Ігор належав до Пласту. Став першим пластуном-скобом відродженого Пласту на Буковині, співзасновником 107-го куреня імені Петра Войновського, а у 2017–2019 роках очолював Пласт у Чернівцях.

Багато років присвятив вихованню молоді. Організовував табори, вишколи та патріотичні заходи, створював ігри, які допомагали дітям пізнавати історію. Вчив любити Україну, бути відповідальними та підтримувати одне одного. Для багатьох юнаків і дівчат був наставником, другом і прикладом.

Політолог і правник за освітою, дизайнер за фахом, активний учасник Євромайдану та Революції Гідності. Мав улюблену справу, родину й стільки всього попереду…

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор долучився до 107-ї окремої бригади територіальної оборони. Воював на Донеччині.

1 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання в місті Білозерське Покровського району зазнав важких поранень унаслідок удару російського FPV-дрона. Його евакуювали до лікарні Дніпра, згодом перевезли до Києва. Ігор переніс кілька складних операцій. Лікарі боролися за його життя, рідні чекали й сподівалися. Та 20 листопада, так і не опритомнівши, він помер.

Щиро співчуваємо батькам, дружині, донечці, усім рідним і близьким Ігоря. Жодні слова не втамують болю втрати сина, чоловіка й тата. Поділяємо скорботу друзів, побратимів та всієї пластової родини. Разом із вами сумують Милівці та вся Нагірянська громада.

Ми пишаємося нашим земляком — його мужністю, працею, відданістю Україні та турботою про молодь. Невимовно боляче, що людина, яка стільки могла ще зробити, так рано пішла з життя.

Дякуємо тобі, Ігорю, за захист і за добро, яке ти залишив людям. Пам’ятатимемо тебе, розповідатимемо про тебе дітям і берегтимемо пам’ять про твій шлях.

Вічна пам’ять і шана захисникові України Ігорю Гангалі.