Тернопіль — студентське місто, де щороку з’являються тисячі нових людей. Здавалося б, познайомитися тут найпростіше. Але варто відкрити будь-який застосунок для знайомств, і з’ясовується, що десятки повідомлень лишаються без відповіді. Причина рідко в зовнішності. Найчастіше заважають кілька типових помилок, які легко виправити.

1. Анкета без жодного слова

Три фото і порожній опис змушують співрозмовника вгадувати, хто ви. Двох-трьох речень достатньо: чим займаєтеся, що любите робити у вихідні, кого шукаєте. «Працюю в IT, бігаю зранку біля ставу, шукаю людину для прогулянок і, можливо, чогось більшого» вже дає привід написати.

2. Фото, на якому вас не видно

Груповий знімок, темні окуляри, селфі в машині з кепкою. Людина має бачити ваше обличчя хоча б на першому фото. Ще краще, якщо є знімок у знайомому місці: на Театральному майдані чи біля Тернопільського ставу. Це одразу додає довіри і дає тему для першого повідомлення.

3. «Привіт, як справи?»

На таке повідомлення відповідають найрідше, бо продовжити розмову нема за що зачепитися. Краще звернутися до чогось із анкети: «Бачу, ти теж ходиш на розмовний клуб. Англійська чи польська?» Конкретне запитання показує, що ви справді прочитали опис.

4. Монолог замість діалогу

Довгі розповіді про себе в перших повідомленнях лякають. Діалог будується як гра в пінг-понг: коротка репліка, запитання, відповідь, ще запитання. Якщо ви пишете абзаци, а вам відповідають одним словом, варто зменшити оберти.

5. Тижні листування без зустрічі

Онлайн-розмова може тривати нескінченно, і з часом інтерес згасає. Якщо спілкування клеїться, через кілька днів сміливо пропонуйте каву або прогулянку парком Шевченка. Тернопіль компактний, на зустріч вистачить години.

6. Пошук не там

Половина «метчів» може виявитися зі Львова, Хмельницького чи взагалі з-за кордону. Для реальних зустрічей шукайте людей у своєму місті. Наприклад, на Flirt.ua є окремий розділ «знайомства з дівчатами в Тернополі», де видно анкети саме з міста, а в інших сервісах варто виставити фільтр відстані.

7. Ігнорування тривожних сигналів

Прохання позичити гроші, «вигідна інвестиція», посилання на незрозумілі сайти, відмова від відеодзвінка під будь-яким приводом. Усе це ознаки шахрайства, а не романтики. Нормальна людина не попросить грошей до першої зустрічі. Якщо сумніваєтеся, перевірте фото через пошук за зображенням і порадьтеся з друзями.

І головне

Онлайн-знайомство лише початок. Справжнє враження складається за першої зустрічі: як людина говорить, чи вміє слухати, чи цікаво вам разом. Тож не варто сприймати кожну відмову як провал. Іноді просто потрібно кілька спроб, щоб знайти свою людину в рідному місті.