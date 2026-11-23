За минулі вихідні патрульні поліцейські на Тернопільщині виявили п’ятьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Усіх порушників відсторонили від керування автомобілями. На них склали адміністративні протоколи.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Зокрема, чотири протоколи склали за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Ще один водій отримав протокол за частиною 3 статті 130 КУпАП. Ця норма стосується повторного протягом року керування у стані сп’яніння особою, яку двічі притягували до відповідальності за таке порушення.

Стаття 130 КУпАП також передбачає відповідальність за передачу керування нетверезій особі та відмову водія від проходження огляду на стан сп’яніння.