Чортківська центральна міська лікарня отримала сучасні пристрої DNA Vibe Jazz Band Mega Vibe, які використовуватимуть як додатковий засіб під час реабілітації пацієнтів.

Обладнання передали завдяки благодійній організації БО БФ «Покрова Чортків», яка залучила допомогу від міжнародних партнерів MoveUkraine та компанії DNA Vibe. Про це повідомили на сторінці Чортківської центральної міської лікарні.

Пристрої призначені для підтримки фізичного відновлення, покращення рухливості та полегшення больових відчуттів. Їх можна застосовувати під час реабілітації людей після травм, поранень та за інших станів, які потребують відновлення.

До залучення допомоги долучився голова БО БФ «Покрова Чортків» отець Андрій Левкович, який також є медичним капеланом у системі охорони здоров’я Чортківської лікарні.

Як зазначають у медзакладі, щоденне спілкування з пораненими, пацієнтами та медичними працівниками дає йому змогу бачити потреби людей, які проходять шлях відновлення, та важливість підтримки на цьому етапі.

У лікарні сподіваються, що нові пристрої стануть додатковим інструментом у роботі фахівців і розширять можливості реабілітаційної підтримки пацієнтів.