Під час масованої російської атаки вранці 20 листопада ракета влучила у приватний житловий будинок у селі Задністрянське Бурштинської громади на Івано-Франківщині. Рятувальники врятували з оселі двох людей. Ракета пробила дах, але не здетонувала.

Про це повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Удень 20 листопада в соціальних мережах поширили відео з приватного будинку в одному із сіл поблизу Бурштина. На кадрах видно ракету, яка пробила дах оселі та залишилася всередині, не здетонувавши.

На місці працювали вибухотехніки Національної поліції. Внаслідок влучання виникла невелика пожежа. Працівники ДСНС врятували з будинку двох людей.

Як повідомив «Суспільному» голова Бурштинської громади Василь Андрієшин, пошкоджений будинок розташований у селі Задністрянське. Наразі там оцінюють масштаби руйнувань.

«Наразі оцінюються руйнування. Але пошкодження – серйозні», – зазначив він.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що внаслідок російської атаки 20 листопада пошкоджені житлові будинки у двох громадах області. У Галицькій громаді постраждав багатоквартирний будинок, а в одному із сіл Бурштинської громади – приватна оселя.

За її словами, загиблих немає. Водночас двом мешканцям знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.

Загалом після ранкового обстрілу на Прикарпатті працював 61 рятувальник і 20 одиниць спеціальної техніки. Вогнеборці також ліквідовували пожежі на об’єкті енергетики.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також реактивні безпілотники. Під ударом опинилися, зокрема, Київ, Харків, Львівська та Івано-Франківська області.