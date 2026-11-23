Знову сумна звістка сколихнула Теребовлянську громаду, повідомляють у міській раді. У боротьбі з російським окупантом загинув мешканець Теребовлі старший солдат Андрій Мирославович Роговський, 14 травня 1990 року народження. Майже півтора року рідні та близькі жили надією, адже військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Життя захисника обірвалося 1 липня 2025 року під час бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу населеного пункту Комар Волноваського району Донецької області. Андрій загинув унаслідок ворожих скидів та ударів FPV-дронів.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Андрія. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Жодні слова не здатні втамувати біль від втрати дорогої людини, особливо коли стільки часу жила надія на її повернення. Нехай світла пам’ять про Андрія назавжди залишиться в серцях тих, хто його любив і знав. Сил і мужності рідним пережити це важке випробування.