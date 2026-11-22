Дощовий вечір п’ятниці 20 листопада обернувся справжнім лихом як для водіїв, так і для пішоходів. Лише за дві години на трьох різних локаціях м. Тернополя відбулись ДТП, в яких під колеса транспортних засобів потрапили пішоходи.

Так, близько 18.00 годин, водій легкового автомобіля «DaewooLanos», проїжджаючи по вул. Злуки, здійснив наїзд на пішохода, 73-річну жінку.

Десь через півгодини схожа ДТП сталась по вул.Галицькій. Тут, під колеса електроскутера потрапив 32-річний пішохід.

Третя аварія відбулась близько 20.00 годин, коли водій ще одного «Daewoo Lanos», проїжджаючи по вул. 15 Квітня, збив 47-річну жінку.

Всі потерпілі пішоходи отримали травми різного ступеня важкості та були госпіталізовані до лікувальних закладів обласного центру.

Поділіться:









