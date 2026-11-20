Фігурант уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – раніше був судимий за наркозлочини.



У ході оперативних заходів співробітники Кременецького районного відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий житель може бути причетний до незаконного розповсюдження заборонених речовин.



Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту чоловіком таблеток метадону, що містять наркотичну речовину, а також препарату «Зопіклон», який належить до сильнодіючих лікарських засобів.



Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 615 КПК.



Слідчі оголосили чоловікові підозру за ч. 1 та 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 321 (незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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