Марія Двадцята з Копичинець отримала орден «Лицарський хрест добровольця»

«Перед тим, як підписувати перемир’я з агресором – десять разів подумайте», — доброволиця з Тернопільщини Марія Двадцята

Серед почесних краян, яким вручили орден «Лицарський хрест добровольця» в День зaхисникa Укрaїни, була і мешканка Копичинець на Тернопільщині Марія Двадцята.

Дівчина народилася 25 грудня 1987 року у столиці України. Після закінчення Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №152 з поглибленим вивченням англійської мови пішла працювати. Потім переїхала до Львова. Ще у школі в дівчини прищепилася любов до вивчення мов. Захоплюється Марія і туризмом. Ночі під зоряним небом, відпочинок від буденності, спілкування з природою та мандри миловидними куточками України – се те, що чарує патріотку та дарує наснагу.

Доленосні події під час Революції Гідності спонукали дівчину приєднатися до оборонців Майдану. Спершу була серед достойних українців, які у ці дні три роки виступили за європейський вибір народу, а потім пішла доброволицею на війну. Брала участь у бойових дія в місті Щастя, будучи у лавах тих, хто, попри кулі снайперів, гранати, твердо стояв на позиціях.

Після повернення із війни додому почала займатися розведенням кроликів. Займається також будівництвом. Заміжня.

Як зазначила доброволиця на церемонії нагородження, Подвиг Героїв Майдану, полеглих бійців, їх патріотизм і відданість рідній землі завжди залишатимуться в пам’яті. Українці завше згадуватимуть тих, хто зміг повалити узурпаційний режим та захистити гідність українського народу.

— Дякую кожному, хто долучається до нашої спільної боротьби: волонтерам, друзям, побратимам… Завдяки вам я відчувала на війні значну підтримку. Переглядаючи тепер світлини із зони бойових дій, із Майдану, я ніби знову занурилася в ті часи, коли гинули наші українці під ворожими руками. Дуже се боляче, коли бачиш, як убивають захисників, які вийшли, бо доля рідної землі їм небайдужа. Спостерігаю, що сьогодні на церемонію нагородження прийшло немало дітей, які є нашим майбутнім. Важливо, що все, що ми робимо для того, аби тут був мир та спокій, робимо насамперед для наших діток. Сподіваюся, що з них виростуть справжні українці, які в майбутньому розбудують нашу державу. Державу без війни. А ми виступили проти чи не найбільшого ворога у світі. Боронитимемо свої позиції надалі. Тому перед тим, як підписати перемир’я з Росією, я закликаю десять разів подумати. Бо звідки ми знаємо, що це не буде саме те перемир’я, через яке потім воюватимуть наші діти, — наголосила Марія Двадцята.

Захисниця-доброволиця додала, що не варто шукати компромісів із федерацією-агресором у питанні відведення українських військ, проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. Не потрібно допускати здачі національних інтересів.